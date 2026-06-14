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Врач объяснил проблемы со стопами у Медведевой

Специалист связал сильное искривление стоп двукратной чемпионки мира с чрезмерными нагрузками в юном возрасте.

Источник: Соцсети

Спортивный врач Никита Карлицкий объяснил причину сильного искривления стоп у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, сообщает RT.

По словам специалиста, проблема могла возникнуть из-за интенсивных тренировок в детском возрасте, когда стопа спортсменки еще не была окончательно сформирована.

«Причиной послужили чрезмерные нагрузки с юных лет. Получается, она регулярно усиленно тренировалась, когда стопа была еще не сформирована. Из-за этого произошло смещение косточек — их не удержали связки», — сказал Карлицкий.

Врач отметил, что позднее Медведева укрепила мышцы ног, однако это не устранило уже сформировавшиеся нарушения.

«Потом Евгения закачала ноги, но проблемы остались. Кости в стопе сформированы неправильно и расползаются. На фоне занятий проблема усугублялась. А единственный способ ее решения — операция. Рано или поздно все приходят к ней», — добавил он.

Карлицкий подчеркнул, что такие операции чаще делают в более старшем возрасте, когда боли становятся тяжелыми, однако у фигуристки ситуация проявилась значительно раньше.

«Другое дело, что обычно это происходит в 50 лет, когда боли становятся нестерпимыми. А фигуристке — 26. Чем интенсивнее нагрузки, тем хуже себя чувствует человек», — заявил врач.

Ранее Медведева обратилась к болельщикам после операции на ногах. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года.