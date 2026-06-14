СМИ: Валиева вернулась к хоккеисту Нестерову

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к хоккеисту Никите Нестерову после ссоры и громкого расставания, сообщает Mash на спорте.
По данным источника, Валиева помирилась с Нестеровым после серьезного разговора. Отмечается, что хоккеист пообещал быть серьезнее, а затем познакомил фигуристку с семьей и увез всех в Таиланд.
Сейчас Валиева, Нестеров и родственники хоккеиста отдыхают в отеле Banyan Tree Krabi. По информации Telegram-канала, они живут в номерах с выходом к личному бассейну и видом на море.
Источник также утверждает, что каждый день Валиева, Нестеров и сестра хоккеиста вместе тренируются. Подъем у них в 6:30, в зале они встречаются в 7:30 и занимаются до 9:30.
Ранее Валиева поставила лайк в соцсетях под постом о сложностях общения с 34-летними мужчинами. По данным Mash на спорте, это могло быть намеком на непростой характер Нестерова.
Позднее, как утверждает источник, жены хоккеистов ЦСКА отписались от соцсетей Валиевой и стали ее избегать, поскольку не смогли простить ей расставание с Нестеровым.