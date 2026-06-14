Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Валиева вернулась к хоккеисту Нестерову

По данным Mash на спорте, фигуристка отдыхает с Никитой Нестеровым и его семьей в Таиланде.

Источник: Соцсети

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к хоккеисту Никите Нестерову после ссоры и громкого расставания, сообщает Mash на спорте.

По данным источника, Валиева помирилась с Нестеровым после серьезного разговора. Отмечается, что хоккеист пообещал быть серьезнее, а затем познакомил фигуристку с семьей и увез всех в Таиланд.

Сейчас Валиева, Нестеров и родственники хоккеиста отдыхают в отеле Banyan Tree Krabi. По информации Telegram-канала, они живут в номерах с выходом к личному бассейну и видом на море.

Источник также утверждает, что каждый день Валиева, Нестеров и сестра хоккеиста вместе тренируются. Подъем у них в 6:30, в зале они встречаются в 7:30 и занимаются до 9:30.

Ранее Валиева поставила лайк в соцсетях под постом о сложностях общения с 34-летними мужчинами. По данным Mash на спорте, это могло быть намеком на непростой характер Нестерова.

Позднее, как утверждает источник, жены хоккеистов ЦСКА отписались от соцсетей Валиевой и стали ее избегать, поскольку не смогли простить ей расставание с Нестеровым.