Роднина уверена, что ISU скоро вернет российских фигуристов

«Я не имею понятия, почему ISU тянет с информацией. Я не являюсь членом ISU, поэтому не знаю. Допуск будет — только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве. Мы же не имеем рейтинга, поэтому по всем правилам будут допускать то количество, которое возможно, — то количество квот, которое сможем получить», — сказала Роднина.