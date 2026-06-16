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Роднина уверена, что ISU скоро вернет российских фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что уверена в возвращении российских фигуристов к международным турнирам. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я не имею понятия, почему ISU тянет с информацией. Я не являюсь членом ISU, поэтому не знаю. Допуск будет — только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве. Мы же не имеем рейтинга, поэтому по всем правилам будут допускать то количество, которое возможно, — то количество квот, которое сможем получить», — сказала Роднина.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. Для отбора на Олимпиаду ISU одобрила нейтральные статусы для четверых российских фигуристов-одиночников, при этом после окончания Игр их не допустили к участию в чемпионате мира в Праге.

На прошлой неделе на Тенерифе (Испания) прошел выборный конгресс ISU и первые заседания нового совета организации, на которых, как ожидалось, должны были объявить о возвращении российских юниоров и возможном расширении временного окна участия представителей основной сборной, однако никаких заявлений сделано не было.