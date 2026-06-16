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Журова предложила Валиевой отказаться от звания мастера спорта

По мнению депутатата Госдумы РФ, Камила Валиева сама должна отказаться от звания, несмотря на то, что заслуживает его.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии РИА Новости высказала мнение, что Камила Валиева могла бы добровольно отказаться от звания заслуженного мастера спорта, чтобы затем снова побороться за него и получить его уже без каких-либо возможных вопросов на фоне допингового скандала и дисквалификации.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», — считает Журова.

Валиева получила звание заслуженного мастера спорта после победы в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Камила является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.