Журова предложила Валиевой отказаться от звания мастера спорта

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», — считает Журова.