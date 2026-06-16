Москвина оптимистично оценивает шансы россиян вернуться на турниры ISU

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина высказалась о возможном допуске российских фигуристов к международным стартам в предстоящем сезоне. По мнению Москвиной, у российских спортсменов есть поводы надеяться на положительное решение ISU по вопросу возвращения к соревнованиям.



Ранее фигуристы из России не попали в заявочные списки участников мировой серии Гран-при ISU на следующий сезон. При этом в штаб-квартире Международного союза конькобежцев сообщили, что окончательное решение по российским спортсменам будет принято на ближайшем совете организации, который должен пройти в конце июня.



«Конгресс только что завершился, новому совету, который был только что избран, нужно время, чтобы всесторонне это обсудить, принять решение и оформить его юридически и процессуально грамотно. Так что смотрю на это с оптимизмом. Просто ждем», — цитирует Москвину ТАСС.