Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина высказалась о возможном допуске российских фигуристов к международным стартам в предстоящем сезоне. По мнению Москвиной, у российских спортсменов есть поводы надеяться на положительное решение ISU по вопросу возвращения к соревнованиям.
Ранее фигуристы из России не попали в заявочные списки участников мировой серии Гран-при ISU на следующий сезон. При этом в штаб-квартире Международного союза конькобежцев сообщили, что окончательное решение по российским спортсменам будет принято на ближайшем совете организации, который должен пройти в конце июня.
«Конгресс только что завершился, новому совету, который был только что избран, нужно время, чтобы всесторонне это обсудить, принять решение и оформить его юридически и процессуально грамотно. Так что смотрю на это с оптимизмом. Просто ждем», — цитирует Москвину ТАСС.
Москвина оптимистично оценивает шансы россиян вернуться на турниры ISU
По мнению специалиста, российские фигуристы вскоре смогут вернуться на межднуродные турниры под эгидой ISU.
Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина высказалась о возможном допуске российских фигуристов к международным стартам в предстоящем сезоне. По мнению Москвиной, у российских спортсменов есть поводы надеяться на положительное решение ISU по вопросу возвращения к соревнованиям.