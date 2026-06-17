Загитова объявила дату открытия своего центра фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила Казань, где проверила, как продвигается строительство центра фигурного катания, который будет носить ее имя. Также фигуристка объявила официальную дату открытия объекта.



«Сегодня провела день в Казани, где полным ходом идет строительство центра фигурного катания моего имени. Утро началось с совещания в Кабинете министров, где обсудили ключевые этапы проекта. Затем отправилась к застройщикам — посмотрели ход работ, внесли несколько важных штрихов и уточнений.



После этого поехала прямо на стройку. Центр уже сейчас выглядит очень красиво и современно, и с каждым разом все сильнее ощущается, каким особенным он станет. Я искренне рада тому, как продвигается проект, и с нетерпением жду открытия 31 августа!» — написала Загитова на своей странице в соцсети.