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Загитова объявила дату открытия своего центра фигурного катания в Казани

Строительство Центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани обошлось в 1,29 млрд рублей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила Казань, где проверила, как продвигается строительство центра фигурного катания, который будет носить ее имя. Также фигуристка объявила официальную дату открытия объекта.

«Сегодня провела день в Казани, где полным ходом идет строительство центра фигурного катания моего имени. Утро началось с совещания в Кабинете министров, где обсудили ключевые этапы проекта. Затем отправилась к застройщикам — посмотрели ход работ, внесли несколько важных штрихов и уточнений.

После этого поехала прямо на стройку. Центр уже сейчас выглядит очень красиво и современно, и с каждым разом все сильнее ощущается, каким особенным он станет. Я искренне рада тому, как продвигается проект, и с нетерпением жду открытия 31 августа!» — написала Загитова на своей странице в соцсети.

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