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Рудковская ответила Тутберидзе из-за слов о Плющенко

Продюсер заявила, что ей надоели высказывания заслуженного тренера России в адрес Евгения Плющенко.

Источник: РИА Новости

Музыкальный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила свой ответ заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, сообщает Metro.

Ранее Рудковская отреагировала на интервью Тутберидзе в шоу ALEKÓ in my bag. Продюсеру не понравились слова тренера о Евгении Плющенко и его академии.

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте», — сказала Рудковская.

По словам продюсера, Плющенко давно не реагирует на заявления Тутберидзе.

«Мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело», — добавила Рудковская.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом: он выиграл золото в личном турнире Игр-2006 и в командном турнире Олимпиады-2014. Сейчас он руководит академией «Ангелы Плющенко».