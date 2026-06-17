Рудковская ответила Тутберидзе из-за слов о Плющенко

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте», — сказала Рудковская.