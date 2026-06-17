Рудковская ответила Тутберидзе из-за слов о Плющенко

Музыкальный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила свой ответ заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, сообщает Metro.
Ранее Рудковская отреагировала на интервью Тутберидзе в шоу ALEKÓ in my bag. Продюсеру не понравились слова тренера о Евгении Плющенко и его академии.
«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте», — сказала Рудковская.
По словам продюсера, Плющенко давно не реагирует на заявления Тутберидзе.
«Мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело», — добавила Рудковская.
Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом: он выиграл золото в личном турнире Игр-2006 и в командном турнире Олимпиады-2014. Сейчас он руководит академией «Ангелы Плющенко».