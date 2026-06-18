Фигуристка Вероника Жилина: победы, травмы и попытка вернуться на большой лед

Вероника Жилина впервые громко заявила о себе еще в детстве, когда начала исполнять элементы, которые многие фигуристки осваивают значительно позже. Победы на юниорских турнирах, работа с сильнейшими тренерами страны и статус одной из главных надежд российского фигурного катания сделали ее хорошо известной задолго до перехода во взрослый спорт.
Первые победы и путь в большой спорт
Вероника Жилина родилась 15 мая 2008 года в Архангельске. Спорт появился в ее жизни очень рано: мама фигуристки, Людмила Алферова, работала тренером по фигурному катанию, поэтому Ника быстро встала на лед. Уже к двум годам она уверенно стояла на коньках, а в три года начала спортивный путь.
Первые тренировки проходили в архангельской школе «Каскад», где с Вероникой занималась мама. С 2016 года юная фигуристка начала выступать на российских соревнованиях, а в сезоне 2018/2019 выиграла Первенство Москвы и Первенство России в младшем возрасте. Тогда она уже показывала тройной флип, каскад тройной лутц — двойной тулуп и тройной риттбергер с двойным тулупом.
Эти победы быстро сделали Жилину одной из самых перспективных спортсменок своего возраста. Ее ценили за технику, смелость и готовность браться за сложные элементы, которые обычно требуют гораздо большего опыта.
Работа с Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко
В 2019 году Вероника попала в группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70». Именно в этот период о ней заговорили не только специалисты, но и широкая аудитория любителей фигурного катания. Юная спортсменка быстро прогрессировала и освоила четверной сальхов, став одной из самых молодых исполнительниц этого сложнейшего прыжка.
Тогда же Жилина ярко выступила в шоу «Ледниковый период. Дети». Зрители запомнили ее не только благодаря технике, но и за артистизм. Она легко перевоплощалась в разных персонажей, ее выступления регулярно попадали в число самых обсуждаемых номеров проекта.
Весной 2020 года фигуристка вместе с тренером Сергеем Розановым перешла в академию Евгения Плющенко. Этот переход вызвал большой резонанс в мире фигурного катания и активно обсуждался в спортивных СМИ. Несмотря на смену тренерского штаба, Жилина сохранила статус одной из самых талантливых юниорок страны и продолжила работу над элементами ультра-си.
Международный успех
После перехода в академию Плющенко Вероника продолжила успешно выступать на российских стартах. В 2020 году она выиграла Первенство России среди юниоров в старшем возрасте, набрав более 265 баллов. К тому моменту фигуристка уже считалась одной из главных надежд отечественного женского одиночного катания.
Важным событием в ее карьере стал дебют на международной арене в 2021 году. На этапе юниорской серии Гран-при в Словакии Жилина заняла второе место в короткой программе, а затем выиграла произвольную и стала победительницей турнира по сумме двух прокатов. Вместе с ней весь пьедестал тогда заняли российские фигуристки.
Даже после этой победы Вероника довольно спокойно оценивала собственные результаты и не спешила раздавать громкие заявления. Для спортсменки главным оставались качественный прокат и стабильное исполнение элементов.
Травмы и вынужденная пауза в карьере
Вскоре после международного успеха карьера фигуристки перестала развиваться из-за проблем со здоровьем. Осенью 2021 года Вероника получила травму голеностопа, из-за которой была вынуждена отказаться от участия в одном из этапов юниорской серии Гран-при.
В следующие годы проблемы только накапливались. Фигуристка пропускала этапы Гран-при России, чемпионат страны и другие важные старты. В конце 2023 года стало известно, что врачи временно запретили ей выполнять сложные прыжки, а основное внимание пришлось уделить лечению и реабилитации.
Летом 2024 года Жилина сообщала о восстановлении четверного сальхова и четверного тулупа, однако вскоре столкнулась с новыми проблемами — на этот раз со спиной. В результате сезон 2024/25 спортсменка практически полностью пропустила, сосредоточившись на восстановлении. Несмотря на это, она продолжала участвовать в ледовых шоу и старалась оставаться в профессии даже в период длительной паузы.
Попытка сменить спортивное гражданство
Весной 2025 года стало известно, что Вероника Жилина планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Азербайджан. Позже фигуристка сообщила, что получила паспорт страны и рассчитывает продолжить карьеру уже под новым флагом.
Решение было связано в том числе с желанием вернуться на международные соревнования. К тому моменту спортсменка уже несколько сезонов не выступала из-за травм и пропущенных стартов, поэтому новый этап карьеры выглядел для нее возможностью снова заявить о себе на мировом уровне.
Однако процесс оказался непростым. Сначала переход не согласовали спортивные организации, затем Международный союз конькобежцев отказал в смене спортивного гражданства. Лишь весной 2026 года фигуристка получила релиз от Федерации фигурного катания России, но вопрос с международными стартами затянулся. Несмотря на все сложности, Жилина не объявляла о завершении карьеры.
В мае 2026 года Вероника Жилина отметила 18-летие. Несмотря на то что за плечами у фигуристки уже несколько крупных побед, международные турниры, травмы и непростые решения, она только начинает взрослую спортивную карьеру. Многие спортсменки к этому возрасту уже успевают выйти на пик формы, поэтому болельщики продолжают надеяться, что самые важные старты и главные достижения у Жилиной еще впереди.