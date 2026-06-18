Фигуристка Вероника Жилина: победы, травмы и попытка вернуться на большой лед

Важным событием в ее карьере стал дебют на международной арене в 2021 году. На этапе юниорской серии Гран-при в Словакии Жилина заняла второе место в короткой программе, а затем выиграла произвольную и стала победительницей турнира по сумме двух прокатов. Вместе с ней весь пьедестал тогда заняли российские фигуристки.