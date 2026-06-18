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Тутберидзе заявила, что ни одна из нынешних фигуристок не обладает исключительностью

Этери Тутберидзе воспитала несколько олимпийских чемпионок в одиночном женском фигурном катании.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, подготовившая нескольких олимпийских чемпионок и серебряных призерок Игр, высказалась о нынешнем поколении российских фигуристок, отметив, что не считает его уникальным.

«Девочки, которые у нас сейчас, абсолютно никого не обижая, какой-то исключительностью, даже не экстраординарностью, а исключительностью, они не обладают. Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трех лет.

Здесь вопрос, научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса. Потому что ты на пьедестале стоишь минуту», — сказала Тутберидзе в 6-й серии «Метода Тутберидзе» на Okko.