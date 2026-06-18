Мать Тутберидзе в детстве сравнивала дочь с собакой

«Когда-то там я была маленькой, меня мама водила каждый день на эту тренировку. И вот ты идешь туда-сюда на эту тренировку, у тебя в 5 утра подъем. Ты возвращаешься и видишь, как на детской площадке дети качаются, визжат, играют, бегают… Мне в какой-то момент хотелось там оказаться. Я говорила: “Мам, ну почему у меня этого нет?” Вот я не знаю, правильное ли это сравнение, но она сказала: “Этери, знаешь, вот есть собачки-дворняжки, которые просто бегают сами по себе, а есть собаки породистые, их водят на поводке. И вот ты — породистая собака, ты не можешь бегать по двору как дворняжка”, — сказала Тутберидзе в 6-й серии “Метода Тутберидзе” на Okko.