От скандального развода к счастливой семье: 4 истории известных спортсменов

Герои нашей подборки доказывают: даже после самого громкого разрыва можно найти свою любовь и построить счастливую семью. Кто‑то обрел покой в браке с актрисой, кто‑то создал крепкий союз с коллегой по спорту, а кто‑то нашел счастье с моделью. В этой статье — четыре истории чемпионов, которые после драмы в личной жизни обрели свое настоящее счастье.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов пережил один из самых громких разводов в российском шоу‑бизнесе. Его брак с телеведущей Ольгой Бузовой, длившийся с 2012 по 2016 год, сопровождался публичными скандалами, взаимными обвинениями и долгими судебными разбирательствами.
Жизнь после развода у Тарасова сложилась более чем удачно. Еще до официального расторжения брака с Бузовой он начал встречаться с моделью и вице‑мисс России Анастасией Костенко. В январе 2018 года пара поженилась, а через три недели обвенчалась.
У Тарасова и Костенко четверо детей: дочери Милана (род. 2018) и Ева (род. 2020), а также сыновья Алексей (род. 2021) и Ярослав (род. 2024). По словам самой Костенко, их с Тарасовым брак нельзя назвать идеальным, но он — настоящий. Модель признается, что они с мужем — очень разные люди, могут спорить и конфликтовать, но в сложные моменты всегда поддерживают друг друга.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин долгое время не афишировал личную жизнь. После завершения карьеры он был известен как покоритель женских сердец, но серьезных отношений долго не строил. Все изменилось, когда он встретил олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину.
Пара познакомилась еще подростками, когда Алексею было 15 лет, а Татьяне — 14, но тогда они не обратили друг на друга внимания. Их отношения начались позже, во время гастролей с ледовым шоу Ильи Авербуха. Путь к семейному счастью был непростым: Ягудин и Тотьмянина неоднократно расставались и сходились снова. Фигурист признавался, что боялся постоянства и стабильности, что приводило к конфликтам.
Они расписались 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда прилетели на гастроли. Свадьба состоялась не из‑за давления общественности, а потому что Ягудин устал от постоянных вопросов о статусе их отношений.
Сегодня Ягудин и Тотьмянина воспитывают двоих дочерей: Елизавету (род. 2009) и Мишель (род. 2015). Отношения пары, по признанию самого фигуриста, стали для него настоящей опорой. Союз двух олимпийских чемпионов — пример того, как общие ценности и понимание спортивного мира помогают построить крепкую семью.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова
Продюсер и хореограф Илья Авербух пережил разрыв с фигуристкой Ириной Лобачевой, с которой вместе катался и прожил в браке 12 лет. Пара рассталась в 2007 году, и долгое время спортсмен не афишировал новые отношения.
В 2020 году стало известно, что Авербух женился на актрисе Лизе Арзамасовой, которая младше него примерно на 21 год. До свадьбы пара несколько лет жила вместе, скрывая роман из‑за опасений негативной реакции публики из‑за существенной разницы в возрасте.
Свадьба прошла скромно в декабре 2020 года: Арзамасова была в голубом платье, а Авербух — в футболке, пиджаке и брюках. В 2021 году у пары родился сын Лев, а в 2024 году — дочь Лия. Сын фигуриста от первого брака Мартин, который всего на 9 лет младше Лизы, позитивно отнесся к союзу отца с актрисой. Отношения выдержали проверку временем и критикой, доказав, что возраст — не главное в любви.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко до встречи с Яной Рудковской уже был в браке с Марией Ермак, в котором у него родился сын Егор. После расставания фигурист недолго оставался один.
Знакомство с музыкальным продюсером Яной Рудковской произошло в 2007 году в Лондоне на Трафальгарской площади в рамках подготовки к фестивалю «Русская зима». Плющенко сделал предложение почти сразу после знакомства, но Рудковская отказала из‑за судебных тяжб с бывшим мужем Виктором Батуриным за опеку над двумя сыновьями. В какой‑то момент Плющенко дистанцировался и даже уехал, что стало тяжелым ударом для Рудковской. Пауза затянулась на несколько месяцев, но позже фигурист осознал, что совершает ошибку, и вернулся. А в 2009 году пара поженилась.
Их союз сначала воспринимался скептически — многие не верили в долговечность брака спортивной звезды и медийной личности. Однако Плющенко и Рудковская вместе уже более 15 лет. У пары родились сыновья Александр (род. 2013), известный в шоу‑бизнесе как Гном Гномыч, и Арсений (род. 2020).
Рудковская по‑прежнему активно участвует в карьере мужа и развитии их детей. Несмотря на периодическую критику в их адрес, пара продолжает оставаться одним из самых ярких и крепких союзов в российском спорте и шоу‑бизнесе.
Скандальные разводы не ставят точку в личной жизни. Герои этих историй доказали: даже после громких расставаний и публичных скандалов можно обрести настоящее счастье. Главное — не бояться начинать заново и верить, что любовь существует, даже если первая попытка оказалась неудачной.