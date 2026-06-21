От скандального развода к счастливой семье: 4 истории известных спортсменов

Знакомство с музыкальным продюсером Яной Рудковской произошло в 2007 году в Лондоне на Трафальгарской площади в рамках подготовки к фестивалю «Русская зима». Плющенко сделал предложение почти сразу после знакомства, но Рудковская отказала из‑за судебных тяжб с бывшим мужем Виктором Батуриным за опеку над двумя сыновьями. В какой‑то момент Плющенко дистанцировался и даже уехал, что стало тяжелым ударом для Рудковской. Пауза затянулась на несколько месяцев, но позже фигурист осознал, что совершает ошибку, и вернулся. А в 2009 году пара поженилась.