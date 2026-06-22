Бестемьянова ответила принизившей российских фигуристок Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на высказывание Этери Тутберидзе о нынешних лидерах женского фигурного катания.
По мнению Бестемьяновой, сопоставлять олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с современными спортсменками некорректно. Она отметила, что фигуристкам нового поколения приходится делать акцент на сложных прыжках ультра-си, из-за чего страдает артистическая составляющая.
«Мне кажется, не очень правильно делать такие сравнения. Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность больше заняться хореографией и какой-то проникновенностью в катании», — цитирует Бестемьянову Sport24.
Загитова выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании, а также стала серебряным призером Игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Кроме того, она побеждала на чемпионате мира (2019), чемпионате Европы (2018) и в финале Гран-при (2017).
Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), а также серебряным призером командного чемпионата мира (2017).