Бестемьянова ответила принизившей российских фигуристок Тутберидзе

Загитова выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании, а также стала серебряным призером Игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Кроме того, она побеждала на чемпионате мира (2019), чемпионате Европы (2018) и в финале Гран-при (2017).