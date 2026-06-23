Глейхенгауз сообщил о готовности произвольной программы Трусовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что произвольная программа Александры Трусовой уже поставлена.
«Произвольная программа Александры Трусовой ✅», — написал Глейхенгауз в соцсетях под совместным фото с фигуристкой и тренером Этери Тутберидзе.
23 июня Трусовой исполнится 22 года. Фигуристка возвращается к соревнованиям после четырехлетней паузы и рождения ребенка. Ранее короткую программу для Трусовой подготовил французский хореограф Бенуа Ришо.
Трусова и Камила Валиева включены в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2026/2027. Валиева прекратила выступления на профессиональном уровне после дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. В 2025-м срок дисквалификации подошел к концу, сейчас фигуристка намерена войти в соревновательный график.