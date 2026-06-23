Глейхенгауз сообщил о готовности произвольной программы Трусовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что произвольная программа Александры Трусовой уже поставлена.



«Произвольная программа Александры Трусовой ✅», — написал Глейхенгауз в соцсетях под совместным фото с фигуристкой и тренером Этери Тутберидзе.



23 июня Трусовой исполнится 22 года. Фигуристка возвращается к соревнованиям после четырехлетней паузы и рождения ребенка. Ранее короткую программу для Трусовой подготовил французский хореограф Бенуа Ришо.