Тарасова рассказала, чему научилась у Кудрявцева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев делился своим тренерским мастерством с Татьяной Тарасовой, которая многому у него научилась. Об этом Тарасова рассказала ТАСС. Кудрявцев умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
«Я очень много работала с Витей рядом вместе, мы были в профсоюзах, там проводились сборы для меня и него, у него были одиночники и пары, — сказала Тарасова. — Он был очень умным тренером, хорошо знал технику прыжков, одиночных элементов. Мы с ним очень дружили, друг к другу относились очень хорошо, хотя работали в одних видах. Веселый был, мог хохотать до упаду. Я была очень молодая, всегда у него что-то спрашивала — о вращениях, прыжках, он был действительно настоящим знатоком дела. Я очень многому у него научилась, за это ему огромное спасибо. Я дружила с его женой, она тоже прекрасный тренер. У них прекрасный сын, которым он очень гордился. Соболезную семье. Конечно, мы потеряли технически очень сильного тренера».
Главный тренер сборной России Елена Чайковская рассказала, что Кудрявцев болел долгое время.
«Очень хороший друг, очень жаль, что так произошло. Но он давно болел, к сожалению. Светлая память. Он плохо себя чувствовал, особенно в последний год. Будем думать о светлом, о его достижениях, его умении, о том, что он был хороший человек», — сказала Чайковская ТАСС.
Кудрявцев воспитал ряд прославленных фигуристов, среди которых олимпийский чемпион — 1998 Илья Кулик, серебряные призеры Олимпийских игр — 1972 в парном катании Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, завоевавший серебряную медаль на Играх-2002 в парном катании Илья Авербух, ставшая третьей на Олимпиаде-1984 Кира Иванова, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская и другие.