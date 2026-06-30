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«Не верится, что это произошло». Костомаров — о смерти Дмитриева

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выразил соболезнования по поводу смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Друг… мой старший товарищ! Ты был очень сильным, мудрым и хорошим человеком! Ты много помогал мне в своё время, в самые трудные моменты в спорте… Словом, делом, за что я тебе чрезмерно благодарен. Не верится, что это произошло. И это ужасно больно. Спасибо тебе за всё», — написал Костомаров в своём телеграм‑канале.

Артуру Дмитриеву было 58 лет. Во время своей профессиональной карьеры он выигрывал золото Олимпийских игр 1992 года в паре с Натальей Мишкутёнок и золото Олимпиады 1998 года в паре с Оксаной Казаковой. Кроме того, на его счету серебро ОИ-1994, два золота и две бронзы чемпионатов мира, три золота, серебро и три бронзы чемпионатов Европы.

После завершения карьеры Артур Дмитриев работал тренером в Москве и Санкт-Петербурге.