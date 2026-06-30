«Не верится, что это произошло». Костомаров — о смерти Дмитриева

«Друг… мой старший товарищ! Ты был очень сильным, мудрым и хорошим человеком! Ты много помогал мне в своё время, в самые трудные моменты в спорте… Словом, делом, за что я тебе чрезмерно благодарен. Не верится, что это произошло. И это ужасно больно. Спасибо тебе за всё», — написал Костомаров в своём телеграм‑канале.