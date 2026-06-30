ISU отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Дмитриева

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на смерть бывшего российского фигуриста Артура Дмитриева.



Двукратный олимпийский чемпион в парном катании умер 29 июня от сердечного приступа. Ему было 58 лет.



«Международный союз конькобежцев (ISU) и мировое фигурнокатательное сообщество глубоко опечалены внезапной смертью легендарного двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.



Дмитриев вошел в историю как первый и на сегодняшний день единственный фигурист, выигравший олимпийское золото с двумя разными партнершами. Выдающийся спортсмен, признанный шоумен и уважаемый тренер, Дмитриев внес значительный вклад в развитие фигурного катания и оставил после себя прекрасное наследие.



С Артуром навсегда будет связано множество запоминающихся выступлений, в том числе его победная олимпийская произвольная программа Liebestraum (1991/92) и трогательный “Концерт для фортепиано с оркестром № 2” Сергея Рахманинова (1993/94) с Натальей Мишкутенок, а также впечатляющая короткая программа Also sprach Zarathustra, которую он исполнял с Оксаной Казаковой в сезонах-1996/97 и 1997/98.



Дмитриева запомнят не только за его значительные достижения в качестве двукратного олимпийского чемпиона и выдающийся вклад в фигурное катание как спортсмена и тренера, но и за его доброту, щедрость и непоколебимую страсть к спорту. ISU отдает дань уважения Дмитриеву и будет помнить его с большой любовью», — говорится в заявлении на сайте ISU.