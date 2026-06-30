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Трусова: У меня давно не было такого предвкушения от сезона

Фигуристка Александра Трусова заявила, что ждет начало сезона-2026/27.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в фигурном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, с каким настроем подходит к предстоящему сезону.

«У меня давно не было такого предвкушения от сезона… Чувствую, будет как минимум интересно», — написала 21-летняя спортсменка в своем телеграм-канале.

Трусова не выступала на турнирах с сезона-2022/23. В августе прошлого года у фигуристки родился сын. Позднее спортсменка заявила о намерении вернуться к соревнованиям. Сейчас она входит в резервный состав сборной России. Ранее также появлялась информация, что у Александры готова произвольная программа.

Вместе с Трусовой на лед вернется еще одна фигуристка, Камила Валиева, которая отбыла срок дисквалификации в 2025 году.