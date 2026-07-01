Вайцеховская высказалась о допуске фигуристов

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение о допуске российских фигуристов и конькобежцев к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Свое мнение она опубликовала в Telegram-канале.
«Допуск российских фигуристов и конькобежцев на международный лед в нейтральном статусе — известие замечательное, но наверняка будут унизительные проверки и отказы в нейтральных статусах», — написала Вайцеховская.
По мнению журналиста, возвращение российских спортсменов на международную арену будет сопровождаться дополнительными проверками, однако сам факт открытия возможности выступать является позитивным событием.
Она также отметила, что ограниченные квоты не являются чем-то беспрецедентным, пожелав спортсменам удачи на международных стартах.