Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан

По данным РИА Новости, специальный документ Clearance Certificate был получен 1 июля. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил журналистам, что Плющенко-младший имеет азербайджанский паспорт.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отец Александра, заявил, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
В минувшем сезоне Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.