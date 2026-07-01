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Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко будет выступать на международных стартах под флагом другой страны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

По данным РИА Новости, специальный документ Clearance Certificate был получен 1 июля. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил журналистам, что Плющенко-младший имеет азербайджанский паспорт.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отец Александра, заявил, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

В минувшем сезоне Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.