Сын Плющенко получил разрешение выступать за Азербайджан

По данным РИА Новости, специальный документ Clearance Certificate был получен 1 июля. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил журналистам, что Плющенко-младший имеет азербайджанский паспорт.