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Российская фигуристка вышла замуж за учителя физкультуры

Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Избранником 25-летней фигуристки стал ее ровесник Андрей Пушняков, который работает учителем физкультуры и тренером по баскетболу в школе, где она училась.

«Познакомились мы на дне рождения моей школьной подруги, которая затем поступила, как и я, в Лесгафта. Симпатия возникла, можно сказать, с первого взгляда. Во всяком случае могу так сказать о себе. Я сразу села рядом с Андреем, хотя мы были знакомы всего несколько минут. Андрей слышал, что я была на Олимпиаде, что у меня есть какие‑то регалии, но фигурным катанием особо не интересовался и стал пристально следить после того, как мы начали общаться.

Мне очень хотелось, чтобы мой молодой человек, мой муж был связан со спортом, не обязательно с фигурным катанием. Но просто чтобы он понимал, насколько это тяжелый труд, с разъездами на соревнования. Не каждый готов с этим мириться. К счастью, Андрей относится ко всему с пониманием», — рассказала Мишина.

Мишина является одной из ведущих российских фигуристок-парниц. В паре с Александром Галлямовым она становилась чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). На Олимпийских играх 2022 года Мишина и Галлямов стали бронзовыми призерами в парном катании и в командных соревнованиях.