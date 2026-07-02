Российская фигуристка вышла замуж за учителя физкультуры

«Познакомились мы на дне рождения моей школьной подруги, которая затем поступила, как и я, в Лесгафта. Симпатия возникла, можно сказать, с первого взгляда. Во всяком случае могу так сказать о себе. Я сразу села рядом с Андреем, хотя мы были знакомы всего несколько минут. Андрей слышал, что я была на Олимпиаде, что у меня есть какие‑то регалии, но фигурным катанием особо не интересовался и стал пристально следить после того, как мы начали общаться.



Мне очень хотелось, чтобы мой молодой человек, мой муж был связан со спортом, не обязательно с фигурным катанием. Но просто чтобы он понимал, насколько это тяжелый труд, с разъездами на соревнования. Не каждый готов с этим мириться. К счастью, Андрей относится ко всему с пониманием», — рассказала Мишина.