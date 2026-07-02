В Азербайджане прокомментировали переход Плющенко-младшего

Пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхан Бадалов высказался по поводу информации о том, что российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, официально получил разрешение выступать за национальную команду Азербайджана.



«От лица Федерации зимних видов спорта Азербайджана хотели бы подчеркнуть, что с сезона 2026−2027 годов Александр Плющенко будет представлять Азербайджанскую Республику на международных соревнованиях по фигурному катанию и выступать под флагом нашей страны.



Соответствующий запрос Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международный союз конькобежцев (ISU) был рассмотрен, после чего по нему было принято положительное решение. Согласно решению ISU, спортсмен официально получил право представлять Азербайджан на международной спортивной арене.



На данный момент информации о том, на каких именно первых соревнованиях Александр Плющенко выступит под флагом Азербайджана, пока нет», — цитирует Бадалова Sport24.