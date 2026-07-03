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Трусова показала совместную тренировку с мужем

Серебряный призер Олимпиады-2022 рассказала о преимуществах совместной работы на льду с Макаром Игнатовым.

Источник: Соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) опубликовала фотографии с тренировки вместе с мужем Макаром Игнатовым. Пост появился в ее Telegram-канале. Фигуристы занимаются в группе Этери Тутберидзе.

«Неочевидный плюс быть взрослыми — вы можете спокойно тренироваться вместе с любимым человеком!» — написала Трусова.

Игнатова и Игнатов продолжают подготовку к новому соревновательному сезону. Ранее фигуристка сообщала, что вернулась к полноценному тренировочному процессу после паузы и вновь занимается на льду в полном объеме.