Ягудин высказался о решении ISU по допуску россиян

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о решении Международного союза конькобежцев допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Об этом он сказал «Матч ТВ».
Во вторник ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до индивидуальных и командных соревнований с сезона-2026/27. Участие будет возможно без национальной символики.
«Не остыли эмоции от выступлений Гуменника и Петросян на Олимпиаде. Конечно, надежда есть, любовь и вера, и русское желание всех победить и коня на скаку остановить, из топора кашу сварить и в горящую избу войти. Это наше внутреннее состояние, которое помогает нам на международной арене показывать свои сильные стороны. В фигурном катании мы в минус точно не ушли, мы ушли в плюс.
Но слава богу, что ISU разрешил, и спасибо им большое. Так смешно в данный момент говорить им спасибо за то, что так и должно быть. И с этого момента начинается новая страница в нашем фигурном катании. Перспективы и таланты всегда были и будут», — сказал Ягудин.
Ягудин выступил на фан-встрече в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.
Российские спортсмены не выступали на турнирах ISU с 2022 года. Ранее совет организации принимал временную меру по допуску нейтральных спортсменов к квалификации на Олимпиаду-2026.
ISU отвечает за международные соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Также он четыре раза становился чемпионом мира и трижды выигрывал чемпионат Европы.