Ягудин высказался о решении ISU по допуску россиян

«Не остыли эмоции от выступлений Гуменника и Петросян на Олимпиаде. Конечно, надежда есть, любовь и вера, и русское желание всех победить и коня на скаку остановить, из топора кашу сварить и в горящую избу войти. Это наше внутреннее состояние, которое помогает нам на международной арене показывать свои сильные стороны. В фигурном катании мы в минус точно не ушли, мы ушли в плюс.



Но слава богу, что ISU разрешил, и спасибо им большое. Так смешно в данный момент говорить им спасибо за то, что так и должно быть. И с этого момента начинается новая страница в нашем фигурном катании. Перспективы и таланты всегда были и будут», — сказал Ягудин.