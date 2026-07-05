Трусова рассказала, что до знакомства с Игнатовым не представляла спортсмена своим мужем

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как изменила отношение к браку со спортсменом после знакомства с Макаром Игнатовым. Пост спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.
«До знакомства с Макаром я даже не представляла, что моим мужем может стать спортсмен. Я знаю свой график, поэтому справедливо полагала, что два человека в таком графике просто не могут найти время на отношения. И доля правды в этом есть: мы проводим вместе куда меньше времени, чем хотелось бы…
Но это все перекрывается одним важным плюсом — Макар меня правда понимает. Он знает, что я чувствую во время прыжков, тренировок и подготовок к соревнованиям, он проходит через все это сам. Иногда он может помочь или подсказать что-то, а иногда мне достаточно и того, что он понимает меня без лишних слов)
Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. Александра является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в женском одиночном катании, Макар выступает в мужском одиночном катании.