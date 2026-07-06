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Костомаров признался, что болеет на ЧМ за португальцев

Португальцы поборются за выход ¼ финала с Испанией.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что на чемпионате мира по футболу поддерживает сборную Португалии, однако сомневается в ее итоговом успехе. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

«Конечно, [смотрю]. Прямо так, чтобы “топил” за кого-то, такого нет. Обычно, если Россия играла, я, конечно, всегда болел за Россию, как бы она ни играла. Сейчас есть, конечно, фавориты. Лучших футболистов мира, конечно, я знаю, поэтому, в принципе, болею за Португалию. Но терзают сомнения. В прошлом в финале играли, по-моему, Аргентина и Франция. У меня такое ощущение, что это повторится сейчас», — сказал Костомаров.

В понедельник сборные Португалии и Испании встретятся в матче ⅛ финала чемпионата мира. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
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