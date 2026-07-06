Костомаров признался, что болеет на ЧМ за португальцев

«Конечно, [смотрю]. Прямо так, чтобы “топил” за кого-то, такого нет. Обычно, если Россия играла, я, конечно, всегда болел за Россию, как бы она ни играла. Сейчас есть, конечно, фавориты. Лучших футболистов мира, конечно, я знаю, поэтому, в принципе, болею за Португалию. Но терзают сомнения. В прошлом в финале играли, по-моему, Аргентина и Франция. У меня такое ощущение, что это повторится сейчас», — сказал Костомаров.