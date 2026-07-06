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Костомаров — о перенесенной ампутации: За рулем езжу сам

Роман Костомаров — олимпийский чемпион в дисциплине танцев на льду.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Известный российский фигурист Роман Костомаров поделился подробностями о своей жизни после перенесенных операций.

Костомаров отметил, что в повседневных делах у него по-прежнему возникают ситуации, в которых ему требуется помощь супруги Оксаны Домниной. Вместе с тем спортсмен надеется, что в будущем сможет стать полностью самостоятельным в быту.

После тяжелой пневмонии фигуристу пришлось перенести частичную ампутацию стоп и кистей рук.

«Возможно, будут более функциональные гаджеты, и у меня будет получаться самому надеть носки. Но пока это угнетает. Но я могу пообедать, могу что-то приготовить сам. За рулем езжу сам, стараюсь максимально жить жизнью, которой жил. Быть сильным, быть мужиком и выполнять свои задачи», — приводит слова Костомарова ТАСС.

За время спортивной карьеры 49-летний Костомаров завоевал золото Олимпийских игр в танцах на льду.