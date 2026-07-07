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Навка оценила решение МОК: Справедливость восторжествовала

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов является замечательной и радостной новостью. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

«Это замечательно, радостная и обнадеживающая новость. Справедливость восторжествовала. Мы очень рады», — сказала Навка.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться. Организация ожидает, что международные федерации учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений с российских спортсменов и применят их в своих решениях.

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