Навка оценила решение МОК: Справедливость восторжествовала

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.
«Это замечательно, радостная и обнадеживающая новость. Справедливость восторжествовала. Мы очень рады», — сказала Навка.
Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться. Организация ожидает, что международные федерации учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений с российских спортсменов и применят их в своих решениях.
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