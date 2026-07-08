Жулин оценил шансы фигуристов вернуть флаг и гимн

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международные турниры с флагом и гимном после заявления МОК. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Заявление МОК о снятии санкций с российских спортсменов — позитивная новость. Но сильно переоценивать реальную картину не стоит. Нас не вернут с флагом и гимном после рекомендаций МОК. ISU, например, все решил для себя и вряд ли так быстро поменяет позицию», — сказал Жулин.
7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по недопуску российских спортсменов к турнирам.
Международный союз конькобежцев (ISU), который также отвечает за фигурное катание, ранее объявил о допуске российских фигуристов только в нейтральном статусе и с прохождением индивидуальной проверки.
Российские спортсмены отстранены от турниров ISU с марта 2022 года. Жулин — серебряный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России.