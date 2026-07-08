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Трусова показала, как проводит День семьи, любви и верности

Фигуристка провела праздник на совместной тренировке с Макаром Игнатовым.

Источник: Соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) показала, как провела День семьи, любви и верности. Пост опубликован в Telegram-канале фигуристки.

«Есть ли способ отметить день семьи лучше, чем совместная тренировка?)

Вас тоже с праздником, кстати!» — написала Трусова.

К публикации фигуристка прикрепила совместные фото с мужем Макаром Игнатовым и сыном Мишей.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. В августе 2025 года у пары родился сын Михаил.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании. Игнатов выступал в мужском одиночном катании и становился призером чемпионатов России.