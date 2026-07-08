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Авербух: Я не буду заморачиваться с нейтральным статусом

Илья Авербух не будет получать нейтпальный статус для работы на международных соревнованиях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух заявил, что не собирается получать нейтральный статус для работы на международных соревнованиях. Об этом сообщает Sport24.

«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми все непросто. Очевидно, что вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», — сказал Авербух.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на официальном сайте пресс-релиз, в котором сообщил о допуске российских спортсменов к турнирам под эгидой организации с нового сезона.

Россияне смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Решение распространяется на все дисциплины, входящие в ISU: фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. Также отмечается, что спортсменам из России разрешат участвовать как в личных, так и в командных соревнованиях.