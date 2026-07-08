Авербух: Я не буду заморачиваться с нейтральным статусом

«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми все непросто. Очевидно, что вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», — сказал Авербух.