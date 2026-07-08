ISU одобрил переход фигуристки Трофимовой в сборную Беларуси

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Кира Трофимова получила разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) на смену спортивного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
С сезона-2026/2027 16-летняя фигуристка будет выступать на международных соревнованиях за Беларусь. Специальный документ (clearance certificate), который выдаётся при наличии гражданства страны или после длительного проживания на её территории, спортсменка получила 7 июля.
Разрешение на переход в сборную Беларуси от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Трофимова оформила ещё в мае.
В 2023 году фигуристка стала серебряным призёром зимней Спартакиады молодёжи в Сочи, набрав 199,25 балла по итогам короткой и произвольной программ. Также в её активе бронзовая медаль юниорского Гран-при России в Уфе, где она получила 194,53 балла.
8 июля стало известно, что ISU пока не собирается пересматривать свою политику допуска российских спортсменов к официальным международным соревнованиям, несмотря на обновлённые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).