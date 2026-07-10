Плющенко: мой сын живет в России, его никто не финансировал

«Сейчас есть определенные трудности с присутствием России на мировых первенствах. А пацану нужно развиваться и показывать себя на международной арене. Мы с Яной (Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко — прим. ред.) только предложили сыну: “Ты как вообще, готов кататься за другую страну?” Он сказал: “Да, готов. Но я же русский и остаюсь российским спортсменом”. Санек живет в России, тренируется у меня в частной Академии. Его никто не финансировал, кроме мамы и папы. А вообще спорт не имеет границ. Например, многие наши хоккеисты играют в Америке в НХЛ, и наших футболистов много в Европе и Америке — и ничего, нормально. Жизнь — забег на длинную дистанцию.



Я озвучивал свою позицию про переходы взрослых спортсменов, уже представлявших нашу Федерацию на международной арене, в сборные других стран. Я не хотел бы, чтобы мои спортсмены начинали играть за другие страны, но это касается тех, кто уже катался за нашу сборную. А если тебе только 13 лет и ты еще не представлял ни одну сборную на “международке”, то ради бога, катайся, радуй болельщиков, радуйся сам и наслаждайся. И тут я не вижу проблем. А жизнь покажет, что будем дальше делать», — сказал Плющенко.