4 легенды российского спорта, которые стали многодетными мамами

После завершения карьеры эти чемпионки выбрали большую семью — и ни разу об этом не пожалели. В нашей статье — четыре истории о том, как известные спортсменки стали многодетными мамами.
Ирина Слуцкая: трое детей вопреки прогнозам врачей
Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая — одна из самых титулованных фигуристок в истории России. Но ее главная победа случилась уже после завершения карьеры. В 40 лет она стала многодетной мамой.
От первого брака с учителем физкультуры Сергеем Михеевым у Слуцкой двое старших детей: 18-летний сын Артем и 15-летняя дочь Варвара. Супруги развелись в 2016 году после 17 лет отношений. А в 40 лет фигуристка родила третьего ребенка — дочь Киру. Отец девочки — второй муж Ирины Слуцкой, бизнесмен Алексей Говырин. Примечательно, что врачи не рекомендовали Ирине рожать из-за проблем со здоровьем, но она вопреки прогнозам стала мамой в третий раз.
Сегодня она продолжает активную жизнь: ведет телепрограммы, ставит ледовые шоу, участвует в социальных проектах и воспитывает детей. В начале 2026 года Ирина Слуцкая появилась на публике в мини-юбке после похудения, поразив поклонников своей стройной фигурой.
Мария Бутырская: первая чемпионка мира и мама троих детей
Мария Бутырская вошла в историю как первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании — она завоевала этот титул в 1999 году. После завершения карьеры фигуристка посвятила себя семье.
Мария замужем за хоккеистом Вадимом Хомицким. У пары трое детей: 19-летний сын Владислав, 16-летняя дочь Александра и девятилетний сын Гордей. Старший сын Владислав родился, когда Бутырской было 25 лет, дочь Александра — в 28, а младший Гордей — когда фигуристке было уже за 35.
Сама Мария в интервью признавалась, что хотела двоих детей, но судьба распорядилась иначе. Сегодня она не только многодетная мама, но и тренер юных фигуристок, а также хозяйка большого дома. В свободное время занимается воспитанием детей и следит за их успехами.
Анастасия Мыскина: чемпионка «Ролан Гаррос» и мама троих сыновей
Анастасия Мыскина — первая российская теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема. В 2004 году она победила на «Ролан Гаррос», а затем стала третьей ракеткой мира. Завершив карьеру в 2007 году, Анастасия Мыскина сосредоточилась на семье.
У теннисистки трое сыновей. Первый ребенок родился в 2008 году, второй — в 2010-м, третий — в 2012-м. Всех троих мальчиков она воспитывала вместе с бывшим гражданским мужем, бизнесменом и политиком Сергеем Мамедовым.
Анастасия не раз признавалась, что материнство — это труд. В своих интервью она рассказывала, что раньше могла собраться за несколько часов и уехать на другой конец света, а теперь вся ее жизнь посвящена детям. Сегодня Анастасия Мыскина продолжает общественную деятельность, ведет телепрограммы и занимается тренерской работой.
Елена Ильиных: мама четверых детей с необычными именами
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Елена Ильиных — одна из самых многодетных спортсменок среди российских звезд. Вместе с мужем, артистом балета Сергеем Полуниным, она воспитывает четверых детей.
Имена детей пара выбрала необычные и символичные: Мир, Дар, Эра и Руна. Первый сын Мир родился в 2020 году, второй — Дар — в 2022-м, третий — Эра — в феврале 2024-го. А в марте 2026 года в семье Ильиных и Полунина родилась долгожданная дочь, которую назвали Руной.
Сама Ильиных после рождения третьего сына писала в соцсетях, что теперь она официально в звании многодетная мать. Сегодня фигуристка счастлива в браке и продолжает радовать поклонников семейными фото в своих соцсетях.
Путь к материнству у каждой из этих известных женщин спорта сложился по-своему. Но все они не побоялись большой ответственности и счастливы в роли мам. И если кто-то скажет, что большие спортивные амбиции и многодетность несовместимы, просто вспомните эти истории.