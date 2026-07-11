4 легенды российского спорта, которые стали многодетными мамами

Анастасия не раз признавалась, что материнство — это труд. В своих интервью она рассказывала, что раньше могла собраться за несколько часов и уехать на другой конец света, а теперь вся ее жизнь посвящена детям. Сегодня Анастасия Мыскина продолжает общественную деятельность, ведет телепрограммы и занимается тренерской работой.