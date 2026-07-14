Плющенко готов принять участие в «Интервидении»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов принять участие в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает РИА Новости.
«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе “Интервидение”. Но я готов помочь», — сказал Плющенко, отвечая на вопрос о возможном выступлении.
В 2008 году фигурист участвовал в номере Димы Билана с песней Believe на «Евровидении» в Белграде. Вместе с ними на сцену вышел венгерский скрипач Эдвин Мартон. Билан набрал 272 балла и принес России первую победу в истории конкурса.
После длительного перерыва «Интервидение» возобновили в 2025 году. Конкурс прошел на площадке «Live Арена» в Москве, Россию представлял певец Shaman, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. В 2026 году мероприятие примет Саудовская Аравия.