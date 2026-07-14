Плющенко готов принять участие в «Интервидении»

В 2008 году фигурист участвовал в номере Димы Билана с песней Believe на «Евровидении» в Белграде. Вместе с ними на сцену вышел венгерский скрипач Эдвин Мартон. Билан набрал 272 балла и принес России первую победу в истории конкурса.