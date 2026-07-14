Яметова оценила готовность тройного акселя в 70%

Фигуристка Вероника Яметова рассказала о работе над элементами ультра-си в академии Евгения Плющенко. В интервью MyWaySport спортсменка оценила готовность тройного акселя в 70%.
— Сейчас мы активно работаем над тройным акселем и четверным сальховом. Также иногда берем четверной лутц.
— Даже лутц?
— Да, потому что лутц и сальхов — самые стабильные мои прыжки. Что же касается тройного акселя, то его просто нужно напрыгать до хорошего состояния. Сейчас он на 70% готов. Есть вероятность, что в следующем сезоне я буду постоянно прыгать его в программах.
— По части следующего сезона какие мысли и планы у тебя?
— Прежде всего — показать наконец-то тройной аксель на соревнованиях. А в остальном — поехать на этапы Гран-при, отобраться на чемпионат России и в финал. И просто чисто кататься.
19-летняя Яметова с марта 2026 года тренируется в академии Плющенко. Ранее фигуристка выиграла Финал Кубка России и два этапа российской серии Гран-при, а также пять раз участвовала в чемпионатах страны.