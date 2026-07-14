Яметова оценила готовность тройного акселя в 70%

— Да, потому что лутц и сальхов — самые стабильные мои прыжки. Что же касается тройного акселя, то его просто нужно напрыгать до хорошего состояния. Сейчас он на 70% готов. Есть вероятность, что в следующем сезоне я буду постоянно прыгать его в программах.