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Яметова оценила готовность тройного акселя в 70%

Фигуристка Вероника Яметова рассчитывает включить тройной аксель в соревновательные программы следующего сезона.

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка Вероника Яметова рассказала о работе над элементами ультра-си в академии Евгения Плющенко. В интервью MyWaySport спортсменка оценила готовность тройного акселя в 70%.

— Сейчас мы активно работаем над тройным акселем и четверным сальховом. Также иногда берем четверной лутц.

— Даже лутц?

— Да, потому что лутц и сальхов — самые стабильные мои прыжки. Что же касается тройного акселя, то его просто нужно напрыгать до хорошего состояния. Сейчас он на 70% готов. Есть вероятность, что в следующем сезоне я буду постоянно прыгать его в программах.

— По части следующего сезона какие мысли и планы у тебя?

— Прежде всего — показать наконец-то тройной аксель на соревнованиях. А в остальном — поехать на этапы Гран-при, отобраться на чемпионат России и в финал. И просто чисто кататься.

19-летняя Яметова с марта 2026 года тренируется в академии Плющенко. Ранее фигуристка выиграла Финал Кубка России и два этапа российской серии Гран-при, а также пять раз участвовала в чемпионатах страны.