Яметова призналась, что думала завершить карьеру

— В моменте возникло ощущение, что, может, ну его, этот спорт? С одной стороны, я еще могу и хочу кататься, а с другой — не лучше ли пойти учиться? Думала, что если не захочу остаться в Москве, вернусь к Елене Арнольдовне (Левковец) — буду помогать с тренировками, для себя кататься параллельно и сосредоточусь на учебе.



Но тяга к спорту перевесила, и я решила еще покататься. Пусть это и будет недолго, но тем не менее.