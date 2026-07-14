Яметова призналась, что думала завершить карьеру

Фигуристка Вероника Яметова рассказала, что после финала Гран-при России задумывалась о завершении карьеры. В интервью MyWaySport 19-летняя спортсменка объяснила, почему в итоге решила продолжить выступления.
— А почему вообще возникло желание заканчивать? Меньше полугода назад общались с тобой, и тогда ты собиралась еще покататься.
— В моменте возникло ощущение, что, может, ну его, этот спорт? С одной стороны, я еще могу и хочу кататься, а с другой — не лучше ли пойти учиться? Думала, что если не захочу остаться в Москве, вернусь к Елене Арнольдовне (Левковец) — буду помогать с тренировками, для себя кататься параллельно и сосредоточусь на учебе.
Но тяга к спорту перевесила, и я решила еще покататься. Пусть это и будет недолго, но тем не менее.
— Екатеринбург, получается, не отпускает.
— В Москве просто эти квартиры, новостройки… Не по себе было. Ощущение большого города на меня давит.
А здесь, в «Ангелах», я ощутила себя дома. Приехала — деревня, красивая природа вокруг, аж душа успокаивается. Эта атмосфера мне очень помогала раньше, когда жила в Екатеринбурге, — и помогает сейчас. В том числе из-за этого мне снова захотелось кататься дальше.
Яметова переехала из Екатеринбурга в Москву перед сезоном-2025/26 и тренировалась в группе Сергея Давыдова. В марте 2026 года фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.