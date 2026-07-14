Ирина Роднина: Я совершенно не согласна с Плющенко

«Совершенно не согласна с мнением Плющенко. Могу наоборот только похвалить уровень наших фигуристов. Сейчас у нас очень хорошая конкуренция в мужском одиночном катании. Это должно быть очевидно всем. Вряд ли хоть у одной другой страны есть настолько сильное поколение мужчин. Наши девушки же уже почти 10 лет конкурируют между собой на самом высоком уровне. Всё это позволяет говорить, что мы продолжаем прогрессировать», — приводит слова Родниной Sport24.