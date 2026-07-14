Ирина Роднина: Я совершенно не согласна с Плющенко

Ирина Роднина выразила несогласие со словами фигуриста Евгения Плющенко, что российское фигурное катание деградирует в условиях изоляции от международных соревнований. По ее мнению, в мужском одиночном катании сейчас сложилась серьезная внутренняя конкуренция, которой могут позавидовать другие страны.
«Совершенно не согласна с мнением Плющенко. Могу наоборот только похвалить уровень наших фигуристов. Сейчас у нас очень хорошая конкуренция в мужском одиночном катании. Это должно быть очевидно всем. Вряд ли хоть у одной другой страны есть настолько сильное поколение мужчин. Наши девушки же уже почти 10 лет конкурируют между собой на самом высоком уровне. Всё это позволяет говорить, что мы продолжаем прогрессировать», — приводит слова Родниной Sport24.
«Деградация — это не про вынужденные поездки в Киров или Екатеринбург, как сказал Плющенко, а про падение технического уровня или уровня подготовки программ. Я из того поколения, когда было максимум по два-три международных соревнования в год. Несмотря на это, советские фигуристы были очень успешными. Да, были другие правила, но факт остаётся фактом. А сейчас нет никаких поводов говорить, что российское фигурное катание деградирует», — добавила легенда фигурного катания.
Что касается женщин, Ирина Роднина напомнила, что отечественные фигуристки почти десять лет соперничают на высшем уровне, и это служит доказательством стабильного прогресса национальной школы. При этом 13 июля Ирина Роднина заявила, что состояние российского фигурного катания после четырехлетнего отстранения от международных стартов ухудшилось.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.