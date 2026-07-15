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Журова объяснила заявление Плющенко о деградации фигурного катания

Депутат Госдумы считает, что Плющенко не хотел оскорблять этот вид спорта и фигуристов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление тренера Евгения Плющенко о деградации российского фигурного катания. Об этом она рассказала РИА Новости.

По мнению Журовой, Плющенко не совсем удачно сформулировал свою мысль и имел в виду другое.

«Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал “деградирует”, и все уцепились за это слово и отреагировали», — заявила Журова.

Ранее на слова Плющенко также отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными», — сказала Тарасова.

11 июля Плющенко заявил, что российское фигурное катание деградирует. Эти слова он произнес, объясняя решение своего сына Александра Плющенко перейти в сборную Азербайджана.