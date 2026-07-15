Малинин исполнил четыре сальто подряд на тренировке: видео

На чемпионате мира-2026 в Праге Малинин в третий раз в карьере завоевал титул лучшего фигуриста планеты. По итогам короткой и произвольной программ он получил 329,40 балла, опередив японцев Юму Кагияму (306,67) и Сюна Сато (288,54).