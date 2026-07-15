Малинин исполнил четыре сальто подряд на тренировке: видео

21-летний чемпион мира выполнил серию прыжков во время подготовки к ледовому шоу Sun Valley Summer.
На чемпионате мира-2026 в Праге Малинин в третий раз в карьере завоевал титул лучшего фигуриста планеты. По итогам короткой и произвольной программ он получил 329,40 балла, опередив японцев Юму Кагияму (306,67) и Сюна Сато (288,54).
На Олимпиаде-2026 в Италии Малинин считался главным претендентом на победу в личном турнире, однако занял лишь восьмое место. При этом фигурист стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.
Малинин родился в американском Фэрфаксе (штат Виргиния) в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые выступали на международной арене за Узбекистан.