Костомаров и Домнина раскрыли, какими видами спорта интересуются

В 2023 году из-за тяжелой пневмонии Роман Костомаров находился в коме. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь олимпийскому чемпиону, врачам пришлось ампутировать его стопы ног и кисти рук. Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой.