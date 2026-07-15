Костомаров и Домнина раскрыли, какими видами спорта интересуются

— Следите ли вы за кем-то из молодого поколения спортсменов — фигуристов и не только?
— Роман: Мы, конечно, видим молодое поколение: встречаемся в различных шоу, следим за выступлениями на соревнованиях. Перспективных молодых спортсменов мы, безусловно, знаем.
— Оксана: И не только фигурным катанием интересуемся. Очень любим смотреть большой теннис, так как дочка у нас занимается этим видом спорта. А также чемпионат мира по футболу и другие крупные соревнования. Если какое-то актуальное, громкое событие, то с удовольствием смотрим.
— За какую команду на чемпионате мира по футболу вы болеете?
— Роман: Оксана ни за кого не болеет. Она за меня болеет. Я за какую-то конкретную команду не болею, но, судя по играм, есть фавориты, — Аргентина, Франция.
В 2023 году из-за тяжелой пневмонии Роман Костомаров находился в коме. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь олимпийскому чемпиону, врачам пришлось ампутировать его стопы ног и кисти рук. Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой.
Роман Костомаров и Оксана Домнина находятся в романтических отношениях с 2001 года. Пара официально поженилась в апреле 2014 года. Роман и Оксана воспитывают двоих детей: дочь Анастасию (род. 2011) и сына Илью (род. 2016).
Интервью Романа Костомарова и Оксане Домниной о воспитании детей, поддержании себя в форме и романтике в длительных отношениях вы можете прочитать по ссылке на проекте Леди Mail.