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Александра Трусова выступит на ледовом шоу в Китае

Кроме Александры трусовой еще 7 российских фигуристов выступят в шоу в Китае.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) примет участие в ледовом шоу Magic On Ice, которое пройдет в Пекине с 7 по 9 августа. Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в телеграм-канале fkdacha.

Также в шоу выступят еще семь российских фигуристов: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Мария Захарова, а также спортивные пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Ранее Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристка вошла в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27 и выходит в резервный состав сборной России на следующий сезон.

22-летняя спортсменка также сообщила, что после рождения ребенка вернулась к полноценному тренировочному процессу и не собиралась завершать карьеру.