Александра Трусова выступит на ледовом шоу в Китае

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) примет участие в ледовом шоу Magic On Ice, которое пройдет в Пекине с 7 по 9 августа. Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в телеграм-канале fkdacha.