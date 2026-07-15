Александра Трусова выступит на ледовом шоу в Китае

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) примет участие в ледовом шоу Magic On Ice, которое пройдет в Пекине с 7 по 9 августа. Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в телеграм-канале fkdacha.
Также в шоу выступят еще семь российских фигуристов: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Мария Захарова, а также спортивные пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Ранее Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристка вошла в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27 и выходит в резервный состав сборной России на следующий сезон.
22-летняя спортсменка также сообщила, что после рождения ребенка вернулась к полноценному тренировочному процессу и не собиралась завершать карьеру.