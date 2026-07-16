Сотникова объяснила, чему стоит поучиться у Алисы Лью

«Алиса Лью очень крутая. В плане того, что она живая. По ней не скажешь, что она волнуется, что она в своих мыслях. Наши спортсмены самые крутые, классные, но если посмотреть на Алису, она свободная. Она выходит и всем улыбается. Даже себя вспомню — я стояла в коридорчике, чтобы меня никто не видел, потому что я готовлюсь. А она вышла, кайфанула и заняла первое место.



Если в будущем будет олимпийский чемпион, который сможет прыгать четверные, быть таким открытым, показывать классные программы, вращаться как гимнастка… Может, такое лет через 12−15 и будет. Может, там коньки будут с пружинами, и он будет крутить шестерной.



Можно и нужно поучиться у нашей новой олимпийской чемпионки быть такой же открытой, общаться с прессой», — передает слова Сотниковой корреспондент «Матч ТВ».