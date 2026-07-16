«Диплом забрала!». Трусова окончила факультет журналистики МГУ

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В январе она возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка — до этого она не выступала на официальных турнирах с ноября 2022 года.