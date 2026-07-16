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«Диплом забрала!». Трусова окончила факультет журналистики МГУ

Российская фигуристка Александра Трусова окончила факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летняя спортсменка опубликовала фото с дипломом в своем телеграм-канале.

«Диплом забрала!» — подписала фото Трусова.

В мае Трусова сдала государственные экзамены, а в июне защитила дипломную работу.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В январе она возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка — до этого она не выступала на официальных турнирах с ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что Трусову включили в расширенный состав сборной России на новый сезон. Также фигуристка подала заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для выступления на международных соревнованиях в предстоящем сезоне.