«Диплом забрала!». Трусова окончила факультет журналистики МГУ

22-летняя спортсменка опубликовала фото с дипломом в своем телеграм-канале.
«Диплом забрала!» — подписала фото Трусова.
В мае Трусова сдала государственные экзамены, а в июне защитила дипломную работу.
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В январе она возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка — до этого она не выступала на официальных турнирах с ноября 2022 года.
Ранее стало известно, что Трусову включили в расширенный состав сборной России на новый сезон. Также фигуристка подала заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для выступления на международных соревнованиях в предстоящем сезоне.