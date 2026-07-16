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Свищев считает, что мировое фигурное катание заждалось Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о получении нейтрального статуса российскими фигуристами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим реализацию допуска наших спортсменов со стороны ISU. Будем надеяться, что этот список продолжит расширяться. Выступление наших спортсменов, безусловно, поднимет интерес к международным соревнованиям. Теперь также важно, чтобы наши фигуристы действительно уже вышли на лёд и показали своё мастерство. Будем за них болеть, поддерживать. Всё мировое фигурное катание заждалось российских фигуристов», — приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус фигуристам-одиночникам Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк и Григорию Федорову. А также нейтральный статус получили выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров.

ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Петросян принимала участие в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, также в мужском одиночном катании в нейтральном статусе на Играх выступил Петр Гуменник.

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