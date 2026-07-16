Свищев считает, что мировое фигурное катание заждалось Россию

«Мы видим реализацию допуска наших спортсменов со стороны ISU. Будем надеяться, что этот список продолжит расширяться. Выступление наших спортсменов, безусловно, поднимет интерес к международным соревнованиям. Теперь также важно, чтобы наши фигуристы действительно уже вышли на лёд и показали своё мастерство. Будем за них болеть, поддерживать. Всё мировое фигурное катание заждалось российских фигуристов», — приводит слова Свищева ТАСС.