Туктамышева и Гуменник проводят лето в США: чем они заняты и почему все за ними следят

Гуменник находится в США уже больше месяца и продолжает подготовку под руководством известных специалистов. Туктамышева тем временем проводит семинары для юных фигуристов и делится опытом на льду. Совместные фотографии из поездок снова вызвали разговоры об их отношениях, хотя сами спортсмены показывают, что большую часть времени посвящают работе.
Зачем фигуристы отправились в США
Петр Гуменник улетел в США еще в середине мая и уже больше месяца тренируется в Калифорнии. Для чемпиона России — 2026 это не первая поездка: прошлым летом он проходил там трехнедельную стажировку, а затем готовился в Ирвайне к чемпионату страны. На этот раз сборы стали длиннее, при этом спортсмен успел дистанционно защитить диплом бакалавра в ИТМО.
Одной из главных целей поездки стала работа с канадским хореографом Ше-Линн Бурн. Она ставила программы Юдзуру Ханю, Нэйтану Чену и Илье Малинину. Гуменник стал первым российским фигуристом с 2022 года, с которым она поработала. Подробности новой постановки команда пока не раскрывает.
В соцсетях Петра много кадров из красивых мест, поэтому некоторые подписчики решили, что фигурист отправился в США скорее путешествовать. На это отреагировала его тренер Вероника Дайнеко. Она подчеркнула, что главная цель поездки — получить международный опыт и улучшить спортивные результаты, а обсуждения личной жизни появились уже вокруг фотографий из свободного времени.
Как проходят тренировки Туктамышевой и Гуменника
Пока Петр Гуменник работает над новыми программами и совершенствует технику, а Елизавета Туктамышева занимается тренерской деятельностью. В середине июня чемпионка мира провела семинар в Портленде, где работала с юными фигуристами на льду и вне льда.
Программа интенсива включала отработку техники, прыжковую подготовку и упражнения для общей физической формы. После занятий Туктамышева также провела встречу в формате вопросов и ответов, во время которой общалась с участниками и их родителями, делясь опытом и советами.
Несмотря на фотографии с живописными видами, оба спортсмена продолжают соблюдать тренировочный график. Сам Гуменник с юмором отреагировал на разговоры об отдыхе, подписав видео с тренировочными прыжками: «Иногда и на тренировки остается время. Почему бы не посвятить его совершенствованию акселя».
Почему их поездка привлекла столько внимания
Помимо тренировок фигуристы успевают путешествовать по США. После занятий они съездили в Палм-Спрингс, самой дальней точкой маршрута стали Гавайи. Именно там Елизавета Туктамышева опубликовала первые совместные фотографии с Петром Гуменником, которые быстро разошлись по спортивным пабликам.
Фигуристка рассказала, что на острове Кона они посетили вулканы, водопады и кофейные плантации, попробовали снорклинг и серфинг, а также побывали в горячих соленых источниках. Эти впечатления сделали поездку особенно запоминающейся.
Новые снимки вновь подогрели слухи об отношениях спортсменов. Однако сами Туктамышева и Гуменник продолжают делать акцент на подготовке к сезону. Судя по их публикациям, путешествия остаются приятным дополнением к насыщенным тренировкам, ведь главной задачей поездки по-прежнему остается работа на льду.