Туктамышева и Гуменник проводят лето в США: чем они заняты и почему все за ними следят

Петр Гуменник улетел в США еще в середине мая и уже больше месяца тренируется в Калифорнии. Для чемпиона России — 2026 это не первая поездка: прошлым летом он проходил там трехнедельную стажировку, а затем готовился в Ирвайне к чемпионату страны. На этот раз сборы стали длиннее, при этом спортсмен успел дистанционно защитить диплом бакалавра в ИТМО.