Медведева рассказала о необычном решении по поводу своей свадьбы

«Многие почему-то ждут от нас какого-то спектакля или отдельного проекта. Но определенного концепта не будет. Нам действительно предлагали самые разные идеи — связанные с фигурным катанием, балетом, театром. Но мы довольно быстро поняли, что совершенно не хотим думать ни о каких моментах, связанных с работой. Не хотим видеть атрибуты, которые будут нам о ней напоминать. Нам хочется просто чувствовать себя на нашей свадьбе. Поэтому мы отказались от всего, что напрямую связано с нашими профессиями, и больше ушли в романтику», — сказала Медведева.