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Медведева рассказала о необычном решении по поводу своей свадьбы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью изданию PEOPLETALK рассказала о подготовке к свадьбе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Будущим мужем 26-летней фигуристки станет 25-летний танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов.

«Многие почему-то ждут от нас какого-то спектакля или отдельного проекта. Но определенного концепта не будет. Нам действительно предлагали самые разные идеи — связанные с фигурным катанием, балетом, театром. Но мы довольно быстро поняли, что совершенно не хотим думать ни о каких моментах, связанных с работой. Не хотим видеть атрибуты, которые будут нам о ней напоминать. Нам хочется просто чувствовать себя на нашей свадьбе. Поэтому мы отказались от всего, что напрямую связано с нашими профессиями, и больше ушли в романтику», — сказала Медведева.

«Мы хотели, чтобы этот день касался только нас двоих, нашей личной истории и нашей жизни. Поэтому остановились на классической романтичной истории с английской эстетикой. У нас будет очень красивая цветовая палитра: темно-красный бархат, темно-зеленые и кремовые оттенки. Хочется, чтобы атмосфера получилась очень уютной, теплой и по-настоящему нашей», — добавил Гайнутдинов.

Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.

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