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Алиса Лью и Илья Малинин посетили гала-вечер TIME-100

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алиса Лью и Илья Малинин стали гостями вечера TIME, посвященного лучшим спортсменам 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В июне TIME опубликовал ежегодный список, в котором Лью вошла в категорию «Инноваторы», а Малинин был представлен в разделе «Иконы».

На Олимпийских играх 2026 года в Милане Малинин завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. При этом в мужском одиночном турнире фигурист неожиданно занял восьмое место. В мае американец сообщил о намерении взять паузу в карьере, однако позже его включили в заявку на серию Гран-при ISU сезона-2026/27.

Лью стала одной из главных героинь Олимпиады в Италии. Американская фигуристка выиграла золото в женском одиночном катании, набрав 226,79 балла. Для США эта победа стала первой в данной дисциплине с 2002 года — тогда олимпийской чемпионкой стала Сара Хьюз.

Кроме того, Алиса Лью помогла сборной США выиграть командный турнир на Играх-2026. Американцы опередили команды Японии и Италии и поднялись на высшую ступень пьедестала.