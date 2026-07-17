Алиса Лью и Илья Малинин посетили гала-вечер TIME-100

В июне TIME опубликовал ежегодный список, в котором Лью вошла в категорию «Инноваторы», а Малинин был представлен в разделе «Иконы».
На Олимпийских играх 2026 года в Милане Малинин завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. При этом в мужском одиночном турнире фигурист неожиданно занял восьмое место. В мае американец сообщил о намерении взять паузу в карьере, однако позже его включили в заявку на серию Гран-при ISU сезона-2026/27.
Лью стала одной из главных героинь Олимпиады в Италии. Американская фигуристка выиграла золото в женском одиночном катании, набрав 226,79 балла. Для США эта победа стала первой в данной дисциплине с 2002 года — тогда олимпийской чемпионкой стала Сара Хьюз.
Кроме того, Алиса Лью помогла сборной США выиграть командный турнир на Играх-2026. Американцы опередили команды Японии и Италии и поднялись на высшую ступень пьедестала.