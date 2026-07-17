Алиса Лью и Илья Малинин посетили гала-вечер TIME-100

На Олимпийских играх 2026 года в Милане Малинин завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. При этом в мужском одиночном турнире фигурист неожиданно занял восьмое место. В мае американец сообщил о намерении взять паузу в карьере, однако позже его включили в заявку на серию Гран-при ISU сезона-2026/27.