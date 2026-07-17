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Сотникова заявила о желании тренировать фигуристов в будущем

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова заявила о желании в будущем тренировать спортсменов на постоянной основе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Попозже, не сейчас. Я тренирую, но это либо индивидуальные занятия, либо когда меня просят помочь, тогда я прихожу. На постоянной основе я поняла, что попозже, не сейчас», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».

Аделина Сотникова открыла свою школу в 2020 году. В ней тренируется бронзовый призер Финала Гран-при России Камилла Нелюбова.

Сотниковой 30 лет. Аделина — первая в российской истории олимпийская чемпионка в одиночном катании (ОИ-2014), четырехкратная чемпионка России, дважды призер чемпионатов Европы.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус фигуристам-одиночникам Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк и Григорию Федорову. А также нейтральный статус получили выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров.

ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Петросян принимала участие в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, также в мужском одиночном катании в нейтральном статусе на Играх выступил Петр Гуменник.

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