Академия Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей

Заявка была опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно представленным данным, общая стоимость реализации масштабного ледового проекта оценивается более чем в 193 миллиона рублей. В обосновании грантовой заявки создатели шоу делают особый акцент на патриотическом воспитании.
«События нашего времени подчеркивают, насколько важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны. Через примеры вымышленных персонажей и настоящих героев необходимо передать молодому поколению любовь к своему государству и семье, актуализируя чувство гордости за свою Родину. Современные герои — это Герои России. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и с помощью искусства и спорта», — говорится в тексте обоснования заявки на грант среди прочего.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о гранте на проведение ледового шоу «Снежная королева».
«Я за популяризацию спорта. Если возможно развивать спорт и привлекать зрителей — я за. Это могут быть соревнования, тренировки, мастер-классы, в том числе спортивные шоу. Но у меня другой вопрос. Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребёнка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: “Дайте грант”. Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться», — передает слова Свищева «Советский спорт».
Ранее 13-летний Александр Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России и перешел в сборную Азербайджана. Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.