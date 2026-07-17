Академия Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей

«Я за популяризацию спорта. Если возможно развивать спорт и привлекать зрителей — я за. Это могут быть соревнования, тренировки, мастер-классы, в том числе спортивные шоу. Но у меня другой вопрос. Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребёнка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: “Дайте грант”. Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться», — передает слова Свищева «Советский спорт».