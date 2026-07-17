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Милонов раскритиковал заявку академии Плющенко на грант

Депутат Госдумы выступил против выделения 24,1 млн рублей на ледовое шоу «Снежная королева».

Источник: Спорт-Экспресс

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которая подала заявку на получение гранта в размере 24,1 млн рублей на постановку ледового шоу «Снежная королева».

«Главное, чтобы ему этот грант не дали… Высасывает деньги из бюджета. Найдём более достойных — настоящих и честных патриотов», — заявил Милонов в интервью «Советскому спорту».

Парламентарий также вспомнил прежние высказывания Плющенко о состоянии российского фигурного катания и отметил, что ранее сын спортсмена Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан.