Милонов раскритиковал заявку академии Плющенко на грант

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которая подала заявку на получение гранта в размере 24,1 млн рублей на постановку ледового шоу «Снежная королева».
«Главное, чтобы ему этот грант не дали… Высасывает деньги из бюджета. Найдём более достойных — настоящих и честных патриотов», — заявил Милонов в интервью «Советскому спорту».
Парламентарий также вспомнил прежние высказывания Плющенко о состоянии российского фигурного катания и отметил, что ранее сын спортсмена Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан.